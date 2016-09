PMDB garante estar coeso em torno da candidatura de Ribamar em Colorado

O partido emitiu nota contestando informação veiculada na imprensa da região acerca de eventual desunião do partido no apoio ao candidato a prefeito, ressaltando que a legenda participa da chapa ocupando a vaga de vice, com João da Fórmula 1.

Para reforçar esta situação, o presidente do diretório municipal, Fábio Carvalho, ressaltou a participação de lideranças estaduais e federais na campanha do Professor Ribamar Araújo, caso por exemplo do governador Confúcio Moura, que discursou a favor do candidato em comício realizado nesta semana.

O presidente do diretório afirmou que matérias que estão sendo veiculadas na mídia com mensagem diferente disso são “equivocadas e sem fundamento, sendo frito do descaso de grupos que estão se sentindo acuados, e não é por nós, mas sim pela incerteza de uma campanha limpa e ordeira realizada por nossa coligação, que quer trabalhar pelo desenvolvimento do Município de Colorado do Oeste”.

Fonte: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia