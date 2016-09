Augusto Silva pretende ser autêntico fiscal do povo no Legislativo

O cantor Augusto Silva (PTB), que é candidato a vereador em Vilhena, disse que se for eleito pretende ser um autêntico fiscal do povo no Legislativo.

Morador de Vilhena há 16 anos, Augusto disse que resolveu se candidatar a um cargo legislativo graças à indicação do ex-vereador Jacy Alves, que viu nele um perfil atuante em prol da comunidade. “O desejo também surgiu do clamor dos moradores de Vilhena que pediam para ter um representante no legislativo e é por esse objetivo que vou me empenhar neste projeto que representa a vontade de muitos moradores, quero ser um fiscal do povo”, afirma.

Augusto disse que apoia a prefeita Rosani Donadon, pois acredita que ela vai fazer um grande trabalho para melhorar a saúde, educação, e qualidade de vida no município. “A Rosani Donadon é candidata sim, a população pode votar nela com tranquilidade; tenho certeza que ela vai fazer Vilhena voltar a crescer”, garantiu.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia