Beatto mantém liderança na corrida eleitoral em Colorado

Na última pesquisa estimulada realizada pela “Brasil Dados” e divulgada hoje à tarde, o candidato da situação, Josemar Beatto (PSDC), mantém-se tranquilo nas intenções de voto do eleitorado.

Beatto aparece com 37,44% da preferência, contra 20% do professor Ribamar (PSB) e 16,98% de Edinho da Rádio (PV). O total de indecisos é 25,58%.

Em relação à pesquisa anterior, divulgada há uma semana, Beatto subiu quase 5%, professor Ribamar caiu quase 4% e Edinho da Rádio saiu dos 13,02% para os 16,98%.

A pesquisa foi realizada entre os dias 25 a 28 de setembro, com 430 entrevistados.

>>> DADOS DA PESQUISA:

Visualizar Pesquisa Eleitoral – RO-04918/2016 COLORADO DO OESTE – RO

Número de identificação: RO-04918/2016

Data de registro: 24/09/2016

Cargo(s): Prefeito

Data de divulgação: 30/09/2016

Empresa contratada/ Nome Fantasia: CNPJ: 19812752000185 – IVANI MOTA DE ARAUJO / BRASIL DADOS

Entrevistados: 430

Data de início da pesquisa: 25/09/2016

Data de término da pesquisa: 28/09/2016

Locais visitados: Centro, Cerejeiras, Cruzeiro, Setor Industrial, Alto Cabixi e Zona Rural

Estatístico responsável: Diogo de Mello Brito da Silva Registro do estatístico no CONRE: 8602 Contratante(s): CPF/CNPJ: 13426089000102 – JM SERVICOS E COMERCIO EIRELI – ME / ORONDONIENSE.COM.

Metodologia de pesquisa: Pesquisa quantitativa do tipo survey, que consiste na realização de entrevistas pessoais e domiciliares, com a aplicação de questionário estruturado junto a uma amostra representativa do eleitorado em estudo. Plano amostral e ponderação quanto a sexo, idade, grau de instrução e nível econômico do entrevistado; intervalo de confiança e margem de erro: 1. Metodologia: a) Margem de erro = 4,5% para mais ou para menos b) Nível de confiança = 95% c) Amostra: 350 questionários 1.1 Definição da Amostra: Filtro: ser residente do município de Colorado do Oeste-RO e estar em condições do exercício de voto. Entrevistas: Ambos os sexos, uniresidencias, por sorteio de quadras e domicílios. A seleção do eleitor é acidental, de acordo com as cotas de ponderação segundo sexo, idade e grau de instrução. 1.2 Variáveis de ponderação da amostra: 1) Sexo: Masculino 50% e Feminino 50% 2) Faixas etárias: a) De 16 a 24 = 20 % b) De 25 a 34 = 24% c) De 35 a 44 = 24% d) De 45 a 59 = 22% e) acima de 60 anos = 10% 3) Instrução do Eleitor: a) Analfabeto/Lê e escreve = 20% b) Fundamental Incompleto/Completo = 47% c) Médio Incompleto/Completo = 28% d) Superior Incompleto/Completo = 5%.

Texto: O Rondoniense

Foto: Extra de Rondônia