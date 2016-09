Criticado, Julinho garante continuar com distribuição de cestas básicas após a eleição

O candidato a prefeito Júlio César Silva (PSOL), o popular Julinho da Rádio, visitou a redação do Extra de Rondônia, no final da tarde desta sexta-feira, 30, com a intenção de responder aos questionamentos feitos pelo empresário Eduardo “Japonês” (PV), também candidato a prefeito, a respeito da distribuição de cestas básicas.

“Japonês” disse que é contra o assistencialismo barato, “aquele que escraviza as pessoas em troca de votos e faz as pessoas humildes reféns de migalhas”.

Entretanto, o comunicador, no momento da entrevista, se limitou a dizer que seu concorrente não merece explicações, mas sim à comunidade. “Vivemos tempos difíceis em nosso país e no mundo. A miséria, a fome, as necessidades urgentes do ser humano e a desumanidade reinante – com honrosas exceções – são visíveis e trágicas. Poucos têm a disposição de estender a mão ao necessitado, ao desvalido. Poucos têm a mesma atitude do bom samaritano, da parábola de Jesus que, ao deparar com um homem ferido, e à morte, vítima que fora de assaltantes, desce do seu animal, presta os primeiros socorros e depois o conduz para um local aonde poderia ser cuidado adequadamente”, filosofa.

E completou: “Pensando nisto, é bom observar nesta época de eleições, aqueles que aparecem em cena somente nesta época ‘demonstrando preocupação’ e querendo ajudar, fazendo promessas mirabolantes de melhorar a vida do pobre. É necessário observar aqueles que têm este sentimento de ajuda e de misericórdia, e que realmente faz alguma coisa pelo próximo durante todo o tempo, e não somente agora neste período”.

Julinho finalizou mencionando uma frase bíblica: “Quando se multiplicam os justos, o povo se alegra; quando, porém, domina o perverso, o povo suspira. Vote consciente”.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia