Farmacêutica quer ser “a voz do povo” no legislativo

A farmacêutica Ligiane Medeiros (PTN) que é candidata à vereadora pela primeira vez em Vilhena, visitou a redação do Extra de Rondônia nesta sexta-feira, 30, e disse que quer ser a “voz do povo” no legislativo.

“Em Vilhena realizei o sonho de montar a minha farmácia, e através desse trabalho tive a oportunidade de conhecer as necessidades da população, e agora quero retribuir sendo vereadora e lutar para que Vilhena volte a ser o cartão postal de Rondônia”, falou Ligiane.

Ela trabalha há 16 anos na área da saúde e afirmou que deseja trabalhar em prol da população nas áreas da educação, serviço social e saúde.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia