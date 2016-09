Junior Donadon cita ações e agradece apoio na campanha eleitoral

O vereador Junior Donadon (PSD), candidato a reeleição, fez um discurso acalorado na noite desta quinta-feira, 29, o último das eleições, no bairro Cristo Rei, em Vilhena.

Ele citou, de forma breve, os projetos e ações desenvolvidos à frente do Poder Legislativo e agradece o apoio recebido durante o pleito eleitoral. “Agradeço a todos meus familiares, amigos que, direta e indiretamente, se engajaram na minha candidatura. Foram 45 dias de campanha eleitoral cansativos, mas, ao mesmo tempo, gratificante, porque conseguiu visitar muitas pessoas e fazer novas amizades”, frisou.

Junior Donadon também agradeceu o empenho e dedicação de sua equipe de trabalho. “São pessoas comprometidas com uma melhor Vilhena para todos. Agradeço a todos, de coração”, completou.

Ainda, no seu discurso, o vereador subiu o tom e defendeu a candidatura a prefeita de Rosani Donadon (PMDB). Para ele, Rosani tem todos os requisitos importantes para fazer um bom governo. “Há problemas pontuais a serem resolvidos e só com a candidatura de Rosani conseguiremos atingir este objetivo: retomar os rumos do desenvolvimento do nosso querido município. As políticas públicas precisam ser realizadas com experiência e sabedoria. Rosani é a candidata ideal para tomar os rumos do crescimento”, ressaltou.

Texto e foto: Assessoria