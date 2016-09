Maicon Palhares quer população mais próxima do poder público

Candidato a vereador pela segunda vez, o autônomo disse que a transparência e a participação popular na administração pública é vital para o bom desempenho dos serviços prestados à população de Vilhena.

E é para fazer a ponte entre o poder público e a comunidade que Maicon Palhari (PTN) se lançou na campanha eleitoral deste ano, fazendo um trabalho simples mas eficaz para transmitir sua mensagem. “Fui muito bem recebido e usei de toda a sinceridade para interagir com o público, por isso estou satisfeito com a campanha”.

Maicon vive em Vilhena há 30 anos e atua como mototaxista. “Ando pela cidade toda e converso com dezenas de pessoas todos os dias, por isso eu sei que existem várias ‘vilhenas’ dentro de Vilhena, com realidades contrastantes e um abismo social que precisa ser vencido”, avalia. Ele quer trabalhar no sentido de dar voz e vez a comunidade mais necessitada, justamente para diminuir as diferenças.

Para tanto Palhari considera fundamental o franco diálogo com a comunidade e um atuação transparente e participativa. “Vou defender que as sessões sejam realizadas em horários que sejam compatíveis com a participação popular, com transmissão ao vivo pela internet, além da realização de sessões itinerantes na periferia da cidade. Assim como o povo deve estar mais presente no Parlamento, a Casa de Leis também deve ter mais presença na vida da comunidade e chegar a todos os pontos da cidade”, argumenta.

As bandeiras principais que Maicon levantou nesta campanha são o fortalecimento e melhoria nas áreas da Educação, Saúde, Social e Setor Produtivo, além da fiscalização e acompanhamento atento e contumaz nas ações do Executivo.

Fonte: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia