Ônibus tomba na BR-364 próximo a Pimenta Bueno

Um acidente envolvendo um ônibus da empresa Eucatur, aconteceu por volta das 05h30 desta sexta-feira, 30, na altura do km 210 da BR-364, a aproximadamente 03 km do Posto da Polícia Rodoviária Federal em Pimenta Bueno – RO.

Segundo informações colhidas pela reportagem do site Pimenta Virtual, o ônibus transitava pela referida rodovia, no sentido Cacoal à Pimenta Bueno e por motivos ainda desconhecidos, o condutor acabou perdendo o controle do veículo, vindo a tombar às margens da via.

Por muita sorte, apenas três pessoas ficaram feridas, sendo rapidamente socorridas pelos profissionais do Corpo de Bombeiros e encaminhadas ao HPS Ana Neta com algumas escoriações pelo corpo.

A Polícia Rodoviária Federal esteve no local controlando o transito e registrando o boletim de ocorrência.

Uma equipe da perícia técnica da cidade de Cacoal esteve no local, e logo após o término dos trabalhos periciais, o local foi liberado e o trânsito restabelecido.

Fonte: Pimenta Virtual – Autor: Kleyton Santos