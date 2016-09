Pioneiro, servidor aposta no conhecimento da máquina pública

Com 43 anos de Vilhena, Antônio Marcelo de Oliveira, o “Antônio Bira” como ficou conhecido, aposta no conhecimento adquirido no setor público para administrar Vilhena.

Antônio é filho do pioneiro João Marcelo de Oliveira e cunhado do primeiro prefeito nomeado em Vilhena, Gilberto Barros.

Concorrendo pelo Partido Progressista (PP), Antônio sempre atuou no setor da saúde e transporte. “Tenho muito conhecimento da máquina pública, já trabalhei como chefe de oficina, transporte e serviço social na área da saúde”, concluiu Antônio, em visita à redação do Extra de Rondônia.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia