SUSPENSE: recurso de Rosani Donadon será julgado neste sábado no TRE

O recurso protocolado pela candidata a prefeita de Vilhena, Rosani Donadon (PMDB), será julgado neste sábado, 1, no Tribunal Regional Eleitoral (TRE/RO).

Consta na pauta de julgamento publicado no site oficial do órgão no final da tarde de hoje.

Rosani, que encabeça a coligação “A Vontade do Povo”, teve sua candidatura indeferida no dia 8 de setembro, em primeira instância, e tenta a reformulação da decisão na capital.

Ela é acusada de abuso de poder econômico e politico nas eleições de 2008.

Entretanto, ela continua na disputa por autorização da própria legislação eleitoral. Caso o indeferimento seja mantido, ela continua na peleja eleitoral, e vai recorrer ao Superior Eleitoral (TSE), garante sua assessoria jurídica.

A sessão de julgamentos inicia às 09h30 e, pela ordem, o caso de Rosani é o número 14ª a ser analisado. O relator da ação é o Juiz Armando Reigota Ferreira Filho.

A decisão é aguardada com muita ansiedade pelo eleitorado vilhenense, principalmente por aliados e opositores, além daquele que ainda não decidiu por quem votar no próximo domingo, 2. Confira a pauta de julgamento aqui.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia