VANDALISMO: adolescentes são detidos por quebrarem lâmpadas em via pública

O fato foi registrado pela Polícia Militar (PM) na tarde desta sexta-feira, 30, no bairro Alto dos Parecis, em Vilhena.

De acordo com informações colhidas pela reportagem do Extra de Rondônia, a PM foi acionada por um morador onde relatou que três adolescentes estavam na rua quebrando as lâmpadas dos postes com pedras.

O morador tentou argumentar com um deles que não fizesse tal coisa, pois estava prejudicando os moradores do bairro. O garoto então respondeu em tom debochador, que ele não ia parar, pois na cidade quem mandava era ele.

Após quebrarem várias lâmpadas naquela rua, os vândalos foram para outra. Assim que a polícia chegou, à testemunha passou as características dos suspeitos, que rapidamente os localizou nas proximidades.

Diante dos fatos, os envolvidos que são menores de idade, foram levados para a delegacia de Polícia Civil e apresentados ao delegado de plantão.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia