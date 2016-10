Carreatas politicas movimentam Vilhena na véspera de eleição

Na tarde de hoje, sábado, 1, serão realizadas duas carreatas politicas que devem movimentar a cidade de Vilhena.

O candidato a prefeito Eduardo Japonês (PV), da coligação “Pra Fazer Diferente”, vai realizar sua a carreata a partir das 14h00, com saída do bairro Moisés de Freitas.

Já a carreata da candidata Rosani Donadon (PMDB), da coligação “A Vontade do Povo”, vai começar a partir das 15h00, com saída na Avenida Paraná, em frente o bairro Cohab.

Os representantes das coligações mostraram preocupação com o possível encontro das duas carreatas, mas a Secretaria Municipal de Trânsito foi notificada para evitar que ambas as carreatas se encontrem no trajeto.

Por sua vez, o candidato Julinho da Rádio (PSOL), informou que não vai realizar o evento político.

As carreatas serão os últimos atos políticos dos candidatos que aconteceu a poucas horas do início da eleição municipal.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustrativa