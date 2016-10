Conheça seu local de votação em Vilhena e Cone Sul

Através do site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) é possível o eleitor identificar o local e urna que pode votar durante a eleição.

O site faz a busca através da identificação do título do eleitor que preencherá com seus dados pessoais.

O site está disponível no seguinte endereço e o eleitor poderá exercer seu gesto de cidadania neste domingo, 2, até às 17h.

Para saber qual local de votação basta acessar o link.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustração