TRE mantém indeferimento de Rosani, mas advogado garante que continua apta e votos serão computados

O Tribunal Regional de Rondônia (TRE/RO) manteve, por 4 votos a 2, o indeferimento da candidatura a prefeita de Rosani Donadon (PMDB).

O julgamento aconteceu na manhã deste sábado, 1. Na corte, votaram por manter o indeferimento Armando Reigota Ferreira Filho (que foi relator do caso), Jorge Luiz de Moura Gurgel do Amaral, Jaqueline Conesuque Gurgel do Amaral e Glodner Pauletto.

O juiz Juacy Loura e o desembargador Walter Waltemberg foram favoráveis ao pedido.

Rosani, que encabeça a coligação “A Vontade do Povo”, teve sua candidatura indeferida no dia 8 de setembro, em primeira instância, acusada de abuso de poder econômico e politico nas eleições de 2008.

CONTINUA APTA

Em nota enviada ao Extra de Rondônia, a assessoria da candidata explicou que, mesmo com o resultado, a campanha continua normalmente.

Segundo a assessoria jurídica da coligação “A Vontade do Povo”, Rosani ainda tem o direito de recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para continuar o debate acerca da sua situação. “Ela continua na disputa, seus votos serão computados normalmente e a eleição discorre normalmente como antes”, declarou o advogado Demétrio Justo.

A assessoria de Rosani confirmou que suas atividades de campanha continuam normalmente e convidou os vilhenenses para a carreata que vai percorrer todas as ruas de Vilhena a partir das 15h00 deste sábado.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia