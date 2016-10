Acidente em rodovia deixa três mortos

Três pessoas morreram em um violento acidente ocorrido na noite do sábado (01), no Km 22 da RO-460 próximo ao distrito Vila União, distante 32 Km de Buritis.

De acordo com informações da polícia militar um veículo modelo palio seguia rumo à Buritis e no sentido oposto trafegava um veículo modelo gol com cinco ocupantes e bateram de frente.

O impacto foi violento causando a morte de três ocupantes do veículo Gol, sendo as vítimas Clebes Candido e senhora identificada como Juraci Moreira Costa. Uma criança de oito anos identificada como Gabriel Ferreira do Nascimento foi resgatada com vida mas não resistiu e faleceu a caminho do hospital.

Os outros dois ocupantes do Gol, sendo um homem e uma mulher foram socorridos, o homem não corre risco de morte, já a mulher está em estado grave.

No interior do veículo pálio estava apenas o condutor que ficou ferido sem gravidade.

O resgate das vítimas foi realizado pela equipe do Samu com apoio da Polícia Militar.

Segundo fontes os ocupantes do veículo gol são da cidade de Ariquemes e retornavam para casa após participarem de um aniversário em Buritis.

