Colisão entre carro e moto deixa uma mulher ferida

Acidente envolvendo um carro VW Fox e uma moto CG 150 ocorreu no final da manhã deste domingo, 2, no bairro Alto Alegre, em Vilhena.

Segundo informações colhidas pela reportagem do Extra de Rondônia, condutor do automóvel seguia pela Avenida 607, sentido Juína, quando teria avançado a preferencial e colidido com uma mulher que pilotava a moto, e transitava pela Avenida 34 sentido Porto Velho.

Na colisão, a motoqueira sofreu varias escoriações e foi socorrida ao Hospital regional pelo Corpo de Bombeiros.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia