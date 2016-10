Eduardo Japonês reúne milhares de pessoas em carreata histórica realizada em Vilhena

O candidato a prefeito Eduardo Japones (PV) conseguiu atrair milhares de pessoas conduzindo seus veículos no último movimento de campanha em uma carreata que durou cerca de seis horas na tarde deste sábado, 01.

A população em grande escala atendeu o convite da coligação Pra Fazer Diferente e foi para as ruas reforçar o apoio no penúltimo dia que antecede as Elições municipais.

Eduardo comentou que a grande manifestação de apoio prova que as propostas atingiu o coração das famílias vilhenenses e o motiva infinitamente a fazer um mandato de excelência. “Fazer o bem para as pessoas e receber o prestígio delas é uma experiência única. Esse é só o começo de uma caminhada que vai transformar a vida de cada vilhenense”, disse.

Eduardo agradece a todos que compareceram e fizeram o percurso junto dele além das pessoas que estavam nas suas residências e entraram no clima acenando com a mão e saindo de suas casas para cumprimenta-lo. O Japonês reconheceu ainda toda a dedicação da equipe que abraçou a campanha, acreditando no projeto que é o melhor pra Vilhena. “Uma parcela do trabalho foi feita. Agora é a vez dos vilhenenses escolher o destino da cidade”, destacou.

Texto e fotos: Assessoria