Em Vilhena, pontos de concentração de coligações acompanham apuração

Os locais onde estarão concentrados os simpatizantes e apoiadores dos candidatos a prefeito de Vilhena Eduardo Tsuru e Rosani Donadon já estão abertos para receber as pessoas.

A perspectiva é que a movimentação nestes locais fique intensa dentro de alguns minutos, assim que começar a apuração dos votos. Já o candidato Júlio Silva vai esperar em casa o resultado das eleições.

O ponto de encontro dos apoiadores e eleitores de Rosani fica na Rua Saldanha Marinho, nas imediações do Hotel Portinari.

Já os simpatizantes do “Japonês” se concentrarão no barracão de campanha do candidato, na Avenida Celso Mazzuti, ao lado do Atacadão dos Sorvetes. Em ambos locais foram instaladas cadeiras e telões para acompanhar a apuração on-line do TSE.

Júlio Silva mora no Cristo Rei, e é lá que recebe seus amigos neste momento decisivo do dia eleitoral.

Fonte: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia