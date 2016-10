Extra de Rondônia começa cobertura das eleições 2.016

A equipe do site já está nas ruas acompanhando a movimentação deste início do dia das eleições municipais.

Dentro de poucos minutos os internautas terão as primeiras imagens de pleito, com cenas dos candidatos majoritários em suas zonas eleitorais.

O Extra de Rondônia está de plantão até o encerramento das apurações, e à disposição da comunidade e eleitores para prestar informações e apurar eventuais denúncias.

Para entrar em contato com a redação do jornal eletrônico ligue para 3322 2407, ou pelo Facebook. O e-mail do site também está à disposição, no endereço extra.ro1@hotmail.com .

Fonte: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia