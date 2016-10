Homem morre ao bater em traseira de moto em Colorado

Acidente aconteceu na noite desta sexta-feira, 01, por volta das 19h30, no centro de Colorado do Oeste.

De acordo com informações colhidas pela reportagem do Extra de Rondônia, Liandro dos Santos Rocha, de 29 anos, trafegava com uma moto Honda CBX-250, pela BR-435 sentido Colorado, quando bateu na traseira de uma moto Honda CB-300, conduzida por Leandro dos Santos, de 31 anos.

No choque, Liandro Rocha morreu no local. Um médico que passava no momento do acidente tentou ressuscitá-lo, mas a vitima não reagiu.

A Polícia Técnica (perícia) compareceu ao local e depois dos trabalhos de praxe o corpo foi liberado para remoção.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia