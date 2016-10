Luizinho vota no Zilda e está confiante na vitória de seus candidatos no Cone Sul

O deputado estadual Luizinho Goebel (PV) esteve na Escola Zilda da Frota Uchôa nesta manhã de domingo para cumprir seu dever eleitoral.

Ele conversou com a reportagem do Extra de Rondônia e demonstrou convicção no sucesso dos candidatos que apoia nas cidades da região.

Luizinho declarou ter ficado satisfeito e com certeza do dever cumprido nas campanhas eleitorais em que participou ativamente. “Em Vilhena lançamos o empresário Eduardo Tsuru, que foi a grande novidade na política regional, tendo um desempenho espetacular ao longo da campanha, principalmente se for levado em consideração que esta foi sua primeira disputa eleitoral. Estou confiante que venceremos a eleição na cidade”.

O deputado também disse estar convicto na vitória de Olvindo Luís Dondê (PDT), em Pimenteiras do Oeste; assim como nos casos de Cerejeiras, com Airton Gomes (PSDB); Cabixi, onde o PV lançou candidatura própria com Chicão de Carli; mesmo caso de Chupinguaia, cidade em que Sheila Mosso desponta como favorita.

Goebel também declarou estar confiante que Edinho da Rádio (PV) vai se sair bem na disputa em Colorado do Oeste, da mesma forma que confia no sucesso de Laércio Marchini (PDT), de Corumbiara.

Fonte: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia