Motoqueiro tenta matar casal a tiros dentro de carro em Vilhena

A tentativa de assassinato aconteceu na tarde deste domingo, 2, no bairro Jardim Primavera, em Vilhena.

De acordo com informações colhidas pela reportagem do Extra de Rondônia, Romulo Solis Mendonça, de 23 anos, estava com sua namorada Raiane marques da Silva, de 23 anos, e seguia pela Avenida Vitória Régia (1705), quando parou no semáforo no cruzamento com a Curitiba, um motoqueiro se aproximou e disparou contra a janela do carro.

Quatro tiros acertaram o veículo, sendo que três atingiram as costas do motorista, e um pegou de raspão nas costas da jovem.

Após efetuar os disparos, o motociclista fugiu tomando rumo ignorado. O próprio motorista dirigiu o carro até ao Hospital Regional, onde ambos receberam atendimento médico.

A Polícia Militar registrou o caso na delegacia de Polícia Civil para futura investigação.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia