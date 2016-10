Motorista perde controle e capota carro na área rural de Vilhena

Incidente ocorreu na tarde deste domingo, 2, na linha 01, área rural de Vilhena.

De acordo com informações colhidas pela reportagem do Extra de Rondônia, o motorista do carro Ford Ka com placas de Corumbiara, trafegava pela estrada rural, quando por motivos ainda desconhecidos perdeu o controle de direção e capotou.

O condutor sofreu escoriações, mas não quis ser socorrido ao hospital.

A Polícia Militar registrou a ocorrência.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Reprodução/WhatsApp