PANFLETAGEM: advogado condena artifícios de adversários para atrapalhar Rosani

A coligação “A vontade do povo” denunciou na noite deste sábado, à justiça eleitoral, a pulverização de materiais apócrifos contra a candidata Rosani Donadon (PMDB).

Alguns exemplares dos folders que continham logomarca e informações do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) foram encontrados por volta das 15 horas nas regiões mais populosas da cidade como, por exemplo, Avenida Paraná e Cristo Rei.

Profissionais que contribuem com a campanha eleitoral de Rosani Donadon flagram algumas pessoas distribuindo o material e acionaram a Polícia Militar (PM) que chegou a efetuar algumas prisões e a apreensão de alguns folders que ainda estavam sob o poder daqueles que distribuíam o material nas ruas.

A coligação tinha a informação de que haveria a distribuição de materiais apócrifos e constatou ao encontra-los. A participação da população para conter esse tipo de abuso foi essencial. “Gostaria de agradecer as pessoas que denunciaram esse tipo de prática e aqueles que nos ajudaram a monitorar e fiscalizar os mais diversos pontos da cidade a fim de garantir uma votação equilibrada no nosso município”, comentou o coordenador de campanha, Cesar Stefanes à reportagem do Extra de Rondônia.

Alguns exemplares chegaram a circular pela internet, compartilhados por apoiadores do candidato da oposição. “A internet foi o principal meio para uma enxurrada de conteúdo mentiroso. Usaram de todos os artifícios para tentar atrapalhar a candidatura de Rosani Donadon”, continua Cesar.

INFORMAÇÕES MENTIROSAS

Ainda, segundo o advogado, a coligação recebeu diversas denúncias sobre informações falsas que estavam sendo ventiladas em veículos de comunicação que apoiam a candidatura oposta à de Rosani, principalmente acerca de uma possível substituição. “É tudo mentira, uma vez que não há sob nenhuma hipótese essa possibilidade. O eleitor pode ter certeza disso”, garantiu o representante da coligação.

Texto: Assessoria

Foto: Extra de Rondônia