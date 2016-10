Por 10 votos, Silvênio de Almeida é o novo prefeito de Cabixi

Com 1.868 votos, correspondendo a 50,13% dos votos válidos, o candidato do PMDB venceu as eleições de hoje.

A disputa foi apertada, com Chicão de Carli perdendo por apenas 10 votos.

Foram eleitos vereadores os seguintes candidatos: Galera (135), Miltão (126), Edgar (125), Imar da Serraria (117), Michael Barroso (116), Enfermeiro Donizete (115), Professor Fábio (101), Fábio Luís (87), Roquinho Pedreiro (76).

Fonte: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia