Reeleito vereador, Junior Donadon agradece apoio: “Retribuirei com muito trabalho”

O vereador Junior Donadon (PSD) foi reeleito nas eleições deste domingo, 2, em Vilhena.

Ele obteve 1.057 votos e agradeceu aos eleitores que lhe honraram para mais um mandato na Câmara Municipal de Vilhena.

Junior garante continuar trabalhando para honrar com os compromissos do povo vilhenense. “Quero agradecer as 1.057 pessoas que me deram a chance de representá-los no Poder Legislativo do nosso município. Isso reflete a vontade do povo, a vontade de dias melhores, a vontade de sonhar uma cidade que seja melhor para todos nós. Agradeço a Deus, pela força, determinação e disposição durante o processo eleitoral. Especialmente, quero agradecer a dedicação de meus familiares, minha esposa e filhos, além dos meus amigos que levantaram a bandeira reconhecendo a importância de nosso trabalho. Serei o vereador de todos. Aos que votaram agradeço profundamente, e aos que não votaram, trabalharei mais ainda para poder demonstrar que mereço uma chance, seu apoio. Obrigado, Vilhena!”, disse o parlamentar, que atualmente é presidente da Casa de Leis.

Junior Donadon foi o vereador mais produtivo, em questão de projetos de leis, reivindicações e indicações do Legislativo da atual legislatura.

Durante a campanha eleitoral, apresentou novidades para fazer levar sua mensagem aos quatro cantos do município, como as transmissões de suas reuniões políticas e entrevistas, ao vivo, vida rede social.

Texto e foto: Assessoria