Ribamar é o novo prefeito de Colorado; conheça vereadores eleitos

O candidato professor Ribamar (PSB) venceu as eleições com 4.519 votos, o correspondente a 46,44%.

Edinho da Rádio (PV) ficou em segundo lugar, com 3.126 (32,13%), enquanto o atual prefeito, Josemar Beatto (PSDC), obteve apenas 2.085 sufrágios (21,43%).

Para a Câmara dos Vereadores os vencedores devem ser mesmo os candidatos Evandro da Farmácia (945), Moacir Rodrigues (458), Gercino Garcia (446), Baiano Leiteiro (443) Fábio da Balflex (411), Marta do Carlito (379), Buiú (334), Natálio (331), Ataíde Avezão (322), e Ronaldo Rodrigues (321); porém o resultado ainda não está 100% confirmado em virtude do cálculo do coeficiente eleitoral.

Fonte: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia