Rosangela Donadon mostra confiança em relação a eleição deste domingo

Nas primeiras horas da manhã deste domingo, 2, a deputada estadual Rosangela Donadon (PMDB), compareceu em sua secção eleitoral no Centro Estadual de Educação para Jovens e Adultos (CEEJA), localizado no bairro Jardim Eldorado.

Mostrando confiança, a deputada chegou em seu colégio eleitoral acompanhada por familiares, ela disse que este é o momento em que a vontade do povo impera e que as pessoas estão ansiosas pelo resultado da eleição. “Trabalhamos bastante, percorremos os quatro cantos da cidade para levar as nossas propostas, fizemos a nossa parte, porém é com o nosso voto que podemos mudar a realidade de Vilhena”, disse.

Rosangela Donadon que também é a atual presidente do diretório municipal do Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB), partido o qual lançou a candidatura de Rosani Donadon para concorrer à prefeitura de Vilhena, tranquilizou as pessoas em relação a situação da candidata do partido. “As pessoas podem ficar tranquilas, os votos de Rosani serão computados”, finalizou.

Autor e foto: Assessoria