Sheila Mosso é eleita prefeita em Chupinguaia

A candidata do PV está eleita com 2.002 votos (41,65%) no município onde a disputa foi mais acirrada no Cone Sul, com quatro concorrentes.

Carlito Alves ficou em segundo lugar, com 32,32%, num total de 1.555 votos.

Em terceiro lugar ficou Claudete de Castilhos, que teve 1.032 (21,45%), com a candidata Vera Lima somando apenas 220 votos (4,57%).

Apesar de ainda não estarem totalmente finalizados os cálculos referentes ao coeficiente eleitoral, a tendência é que a próxima legislatura fique composta pelos candidatos a seguir:

Alicate (283 votos), Eder da Van (267), Rubinho do Novo Plano (200, Toninho Bertozzi (191), Lindaura (151), Denilson da Cidade Alta (149), Marcia do Novo Plano (122), DR Raquel (120), Valmir Passito (105).

Fonte: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia