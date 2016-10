Adilson da Chasi Laser agradece votação e promete mandato produtivo na Câmara vilhenense

Eleito no domingo pela população de Vilhena, o candidato do PSDB fez questão de manifestar sua gratidão ao povo da cidade que o apoiou, em particular aos empresários que abriram as portas de suas firmas para que ele pudesse passar sua mensagem aos funcionários.

“O apoio da classe empresarial vilhenense foi vital para esta conquista, que não é minha, mas sim dos empreendedores de nossa cidade”, destacou.

Adilson da Chassi Laser obteve 655 sufrágios ontem, mas fez questão de partilhar a vitória com todos os integrantes de sua coligação. “Foi graças a boa votação que todos os candidatos obtiveram que conquistamos três vagas na Câmara de Vereadores de Vilhena”, declarou.

Ele prometeu que fará jus a confiança que lhe foi depositada, e garantiu dedicação plena ao mandato.

Até o momento da posse o novo vereador aplicará seu tempo no detalhamento e aprimoramento de seu projeto de trabalho para o mandato, elaborando formas para concretizar suas metas e apurando mais demandas da comunidade a fim de estabelecer outras propostas de ação.

Fonte: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia