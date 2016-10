Adolescente é morto a tiros e colega está em estado grave no HR

O homicídio e a tentativa ocorreu na noite desta segunda-feira, 3, na Avenida 1507 sob esquina com a Avenida 740, no bairro Cristo Rei, em Vilhena.

De acordo com as primeiras informações colhidas no local pela reportagem do Extra de Rondônia, Maike de 17 anos, assim identificado até o momento, foi morto provavelmente com tiros de pistola 9 mm. Já o colega que mora na mesma casa, identificado por populares como Roberval Andrade, mais conhecido por “Piaozão” foi socorrido ao pronto-socorro do Hospital Regional em estado gravíssimo.

Segundo informação policial, Maike tem diversas passagens pela polícia por vários crimes. A Polícia Militar colheu informações para registrar o boletim de ocorrência. A Polícia Técnica (perícia) procedeu aos trabalhos de praxe e depois liberou o corpo para remoção.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia