Câmara analisa Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2017 em Vilhena

O projeto de lei 4.915/2016, que prevê as Diretrizes Orçamentárias para o exercício 2017, será lido na sessão ordinária desta terça-feira, 3, na Câmara de Vereadores de Vilhena.

A propositura estabelece as metas e prioridades, como toda a previsão de receitas e despesas que o Município terá durante o próximo ano.

Entre outros assuntos, também serão debatidos pelos parlamentares autorização de prorrogação de prazo para contratação de 15 profissionais médicos e transferência de dotações orçamentárias, no valor de R$ 28 mil.

Também complemento do pagamento dos servidores referente ao mês de setembro, além de autorização para abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 100 mil, ao SAAE, para realização de concurso público da Secretaria Municipal de Saúde, na contratação de médicos especialistas e enfermeiros, conforme imposição do Ministério Público do Estado de Rondônia.

Texto e foto: Assessoria