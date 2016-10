Escola promove a arte entre os alunos

A escola Deputado Genival Nunes tem trabalhado com os alunos de 7º ao 9º Ano do ensino fundamental II o projeto “Educação e Arte”, inclui aprender sobre grandes pintores, atividades de pintura e reciclagem.

Segundo a responsável do projeto a professa Elisete Teixeira Minucelli, as atividades tiveram inicio no segundo bimestre deste ano. “Não vivemos sem arte, e mesmo com passar o tempo ela não perde seu prestigio, a ideia é mostrar aos alunos que a arte faz parte do cotidiano sendo representada em diversas formas”, destacou Elisete.

Elisete, explicou que os primeiro trabalhos das turmas incluíram a reciclagem e a reprodução e quadros de pintores famosos como Tarsila do Amaral, a pintura intitulada “O Original” teve releituras feitas em telha de barro, caixa de pizza, bandejas e outros materiais alternativos.

Com o terceiro bimestre a atividade vem se expandindo e ganhado as paredes do entorno da quadra poliesportiva da instituição. Releituras de pinturas dos artistas Romero Brito, Di Cavalcante e Alfredo Volpi aos poucos dão um colorido ao espaço.

“Os estudantes tem se mostrados animados e motivados, abraçando a ideia que além de conhecimento gera interação entre os alunos e o respeito pelo bem publico”, concluiu Elisete.





Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Divulgação