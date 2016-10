Kleber agradece votação e pede a prefeito reeleito dedicação por Cerejeiras

O ex-prefeito Kleber Calisto de Souza (PMDB), que obteve 10.459 votos nas eleições, mas não conseguiu eleger, enviou ao Extra de Rondônia nota de agradecimento à população de Cerejeiras.

Agradeceu seus candidatos a vereador, o vice, sua família e amigos e pediu ao prefeito reeleito, Airton Gomes (PP), dedicação para fazer o melhor pelo município.

>>> LEIA, ABAIXO, A NOTA NA ÍNTEGRA:

CARTA DE AGRADECIMENTOS

Eu, Kleber Calisto de Souza, dirijo essa carta para fazer meus agradecimentos publicamente; quero primeiramente agradecer a Deus por suas Bênçãos em minha vida, minha família que compartilhou comigo as alegrias e tristezas dessa campanha de forma companheira e solidária, vocês são o meio esteio.

Quero agradecer os nossos 18 candidatos a vereadores e Dr. Ademir Aderval, candidato a vice-prefeito, em nossa coligação, pelo empenho e dedicação em fazer uma campanha ética, limpa e honesta sem recursos financeiros, agradecer cada voluntário que dedicou seu tempo em nosso favor por acreditar em nosso projeto.

Agradeço ao povo Cerejeirense que me recebeu em suas casas, que abriram suas portas e nos incentivaram, agradeço aos abraços apertados e as manifestações de apoio e carinho que recebi nesses últimos dias de campanha.

Agradecer aos veículos de comunicação que de maneira ética e imparcial fizeram a cobertura desse período de campanha política. Agradecer as 10.459 pessoas que de maneira democrática e exercendo seu importante direito a cidadania compareceram as urnas e fizeram suas escolhas por meio do voto; agradecer em especial aquelas que a mim depositaram seu voto de confiança.

Na oportunidade quero aqui externar meus cumprimentos aos candidatos Airton Gomes e Liseth Marth pela vitória e que ambos possam dedicar-se em fazer o melhor pelo povo de Cerejeiras.

Kleber Calisto de Souza.

Texto: Assessoria

Foto: Divulgação