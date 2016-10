Rosani e Darci agradecem votação expressiva e confiam em resultado positivo no TSE

Em visita a redação do site Extra de Rondônia na manhã de hoje, 3, a candidata eleita Rosani Donadon (PMDB), em companhia do seu vice, Darci Cerutti (DEM), agradeceram os votos que receberam nas Eleições 2016.

Rosani Donadon somou 21.356 votos, contra 16.822 sufrágios do candidato Eduardo Tsuru. Júlio Silva fez 1.343 votos.

Emocionada, Rosani disse que vai honrar os votos com muito trabalho. “Só tenho a agradecer a todos os vilhenenses pelo voto de confiança; quero trabalhar para melhorar a qualidade de vida da população. Junto com meu vice Darci Cerutti vou lutar para fazer Vilhena voltar a crescer com saúde, educação e geração de emprego”, disse Rosani.

CONTABILISTA RESSALTA HUMILDADE

Darci ressaltou que a campanha foi feita com humildade e respeito, que eram realizadas em média 10 reuniões por dia. “Nós pedimos os votos em de casa em casa, e agradecemos aos vilhenenses que acreditam em nossos projetos para melhorar a cidade. Também agradecemos aos candidatos a vereadores da nossa coligação e aos voluntários que ajudaram nessa caminhada”, disse o contabilista.

DEPUTADA SERÁ PARCEIRA DE ROSANI

A deputada estadual Rosangela Donadon (PMDB) disse que pretende ser uma parceira de Rosani durante mandato. “Tenho certeza que Rosani vai fazer um ótimo mandato em Vilhena”, afirmou Rosangela. Rosani disse que a assessoria jurídica já está tomando as devidas providências junto à Justiça Eleitoral para que a situação do registro de sua candidatura seja regularizado, e ressaltou que está confiante que o resultado será positivo. “Os vilhenenses podem ficar tranquilos que com fé em Deus vou tomar posse e fazer um grande trabalho como prefeita e Vilhena viverá um outro momento em 2017 com qualidade de vida e desenvolvimento”, finalizou a candidata.

SITUAÇÃO JURÍDICA DA PREFEITA ELEITA

Rosani disse que a assessoria jurídica já está tomando as devidas providências junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para que a situação do registro de sua candidatura seja regularizado. Na véspera da eleição, o Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia (TRE/RO) manteve a impugnação de primeira instância, o que gerou que concorresse sob júdice.

Entretanto, ressaltou que está confiante que o resultado será positivo no TSE. “Os vilhenenses podem ficar tranquilos que com fé em Deus vou tomar posse e fazer um grande trabalho como prefeita e Vilhena viverá um outro momento em 2017 com qualidade de vida e desenvolvimento”, finalizou.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia