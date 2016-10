Vice-prefeito decepciona nas urnas e fica em 25º na corrida à Câmara de Vereadores

Presidente regional do PSC de Rondônia e atual vice-prefeito de Vilhena, Jacier Dias não passou de modestos 481 sufrágios no pleito deste domingo, número considerado muito baixo para quem está no segundo cargo do Poder Executivo vilhenense há quase oito anos.

Somando-se ao fato dele ter tido papel decisivo para o desencadeamento da “Operação Stigma”, que levou a administração Rover à bancarrota, a vigésima-quinta colocação na disputa pelas cadeiras do Parlamento da cidade foi decepcionante.

Sendo considerado um mestre nas ações de bastidores, Dias começou a participação na campanha eleitoral deste ano de forma avassaladora, emplacando de surpresa sua correligionária Marta Moreira como candidata a vice-prefeita de Eduardo Tsuru, e se lançando como um dos principais concorrentes do PSC nas eleições proporcionais.

Não se pode dizer que Jacier não tenha se empenhado no processo eletivo, mas a verdade é que ele acabou se perdendo pelo caminho, e nunca conseguiu projetar-se perante o eleitorado nas pesquisas feitas ao longo da campanha.

O insucesso eleitoral do vice-prefeito levou consigo o próprio PSC vilhenense, legenda que nos últimos pleitos sempre teve expressiva participação nas campanhas, conquistando várias cadeiras no Poder Legislativo, e desta vez ficou reduzido apenas a uma vaga na Câmara local, com o veterano Vanderlei Graebin.

Fonte: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia