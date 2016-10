Extra de Rondônia sorteia inscrição para o torneio de pesca do Piraculino

O 3º Torneio de Pesca do Pesque-Pague Piraculino promete atrair neste domingo, 09, vários amantes da pesca, em Vilhena.

O Extra de Rondônia em parceria com a organização vai sortear para os internautas uma inscrição para torneio de pesca do Piraculino, que premiará do 1º ao 8º lugar, ganhando a dupla que fisgar o peixe de maior peso.

O evento tem início às 8h e encerramento às 17h30. As duplas concorreram aos seguintes prêmios: 1º lugar ganhará R$ 7 mil, segundo R$ 2.500, terceiro 1.500, quarto R$ 1000, quinto R$ 700, sexto R$ 300, sétimo molinete e oitavo uma bateria Zoche.

Além da competição um almoço será servido no cardápio churrasco, saladas, porções de peixes, dentre outras delicias.

As inscrições podem ser feitas nos pontos: banca do Zóio, Tucunaré Pescas, Comercial Rio, Armazém do Pescador, Motonáutica e Pesque pague Piracolino.

O valor da inscrição para participar do torneio é de R$ 200 reais, sendo as vagas limitadas. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones de contato (69) 98441-1403 e 98413-4457.

Para participar da promoção e concorrer têm que responder à seguinte pergunta: “Onde será realizado o 3º Torneio de Pesca, que premiará do 1º a 8º colocação?”.

As respostas devem ser postadas no local destinado aos comentários, abaixo desta matéria, contendo nome completo, endereço e ainda número de telefone para contato.

O sorteio será realizado na sexta-feira, 07, e o nome dos ganhadores será divulgado no site.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Divulgação