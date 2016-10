Força Tática captura assaltante foragido da Justiça em Vilhena

Leandro Santos Moura, de 25 anos, estava foragido da Justiça, e no final da tarde desta terça-feira, 4, foi recapturado pela Força Tática, em Vilhena.

De acordo com informações colhidas pela reportagem do Extra de Rondônia, a guarnição recebeu informações que numa casa na Avenida 1515, no bairro Cristo Rei, um homem chamado Leandro tinha mandado de prisão em aberto.

No local indicado, a polícia localizou o suspeito, que assumiu ter praticado assaltos na cidade de Vilhena. Ao puxar no sistema, foi constado que contra ele, havia mandado de prisão em aberto expedido pela 2° Vara Criminal da Comarca de Vilhena.

Diante dos fatos, o foragido foi levado para a sala da PM onde foi feito boletim de ocorrência, em seguida passou por exame de corpo de delito e foi entregue no Centro de Ressocialização Cone Sul.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia