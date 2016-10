Gastando pouco prefeito eleito de Corumbiara agradece expressiva votação; leia nota

Em Corumbiara o vencedor das eleições deste ano Laércio do Laticínio, que conquistou 2.206 votos (46,27%) agradeceu a expressiva votação em uma nota enviada a redação do Extra de Rondônia.

Na nota a coligação “Administração Participativa” frisou que a campanha eleitora de Laercio foi feita com poucos recursos refutando gastos desnecessários, dispensando recebimento de doações, trabalhando praticamente sem cabos eleitorais pagos, sem comícios, sem carreatas, sem muito barulho, sem poluição visual e sem distribuição de combustíveis à terceiros, porém, com muito planejamento.

Laercio atribuiu o sucesso conquistado nas urnas ao contato que fez com os eleitores de casa em casa e agradeceu a todos pelos votos conquistados.

Leia nota na íntegra

Nesta eleição, o candidato a prefeito eleito Laércio do Laticínio e seu vice Dirinho do Sindicato estabeleceram uma nova dinâmica de como é possível se fazer política limpa com ética e determinação, refutando gastos desnecessários, dispensando recebimento de doações, trabalhando praticamente sem cabos eleitorais pagos, sem comícios, sem carreatas, sem muito barulho, sem poluição visual e sem distribuição de combustíveis à terceiros etc, porém, com muito planejamento.

Durante a campanha, a equipe estabeleceu como meta as visitas de casa em casa, dialogando com o eleitor e propondo uma administração diferente, com seriedade e determinação se comprometendo a fazer uma administração transparente e honesta com a devida aplicação dos recursos públicos em seu devido lugar, para que nossa população tenha uma saúde decente, para que nossa agricultura e pecuária possa ser valorizada e vigorosa, que nossos produtores possam escoar sua produção com vias de acesso de qualidade.

De sol a sol, conhecendo de perto as dificuldades e o sofrimento do povo, colocaram o pé na estrada, gastando a sola da botina, rompendo obstáculos, visitaram a maior parte das famílias do município que ao final entenderam seu recado e, como uma onda positiva, nas urnas foi dado uma resposta como um grito de socorro demonstrando que a população realmente almeja por mudanças profundas na política de Corumbiara. Assim, Laércio e Dirinho obtiveram 46,27% da votação do município, demonstrando que recursos financeiros nem sempre é o diferencial pra se chegar ao poder, e que a maior riqueza que se tem é o conjunto de fatores que somam a dignidade, a honestidade, a credibilidade e a competência.

E assim a população corumbiarense deu seu voto de confiança e de esperança na expectativa de dias melhores, e assim esperamos retribuir com trabalho e dedicação pra vencer as barreiras vindouras.

Da mesma forma, desfeito os palanques, conclamamos aos concorrentes políticos a somarem forças conosco neste desafio e nesta grande missão de trabalharmos em conjunto por uma Corumbiara melhor e mais digna.

Muito obrigado Corumbiara !

Coligação Administração Participativa