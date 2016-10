Homem anda pelado pela rua e é detido pela polícia

Por volta das 11h30 desta última segunda-feira (03/10), a Central de Operações (C.O.) do 7º BPM foi informada através do número de emergência 190, que em meio a Avenida Jamari, em frente a rodoviária estava um homem caminhando totalmente nu e atrapalhando o trânsito de veículos naquela localidade.

De imediato os Policiais Militares: Gago e Lucas foram para o local e encontraram o “peladão” sendo seguro por populares.

O homem identificado pelas iniciais T.A.M. de 39 anos, que sofre de problemas mentais e faz uso de bebidas alcoólicas e drogas foi conduzido a Delegacia Geral, onde foi registrada a ocorrência nº 9883/16, para as medidas cabíveis.

Texto: Ariquemes190