Imprudência registra colisão entre carros em cruzamento

O acidente foi registrado por volta das 13h30 desta terça-feira, 4, no cruzamento da Avenida Tancredo Neves com a Rua Argeu Bernardes, Bairro Jardim Eldorado em Vilhena.

Segundo apurado no local, os condutores trafegavam no mesmo sentido (Tancredo Neves/Pimenta Bueno) quando no cruzamento com a Rua Argeu Bernardes o veículo Toyota Corolla reduziu para realizar conversão á esquerda, momento que o carro Ford bateu atrás.

Com a colisão, o carro Corolla subiu no meio fio e só parou quando bateu na árvore do canteiro central. O condutor relatou a reportagem que sinalizou a sua conversão.

O acidente registrou apenas danos materiais.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia