Junior Donadon parabeniza Justiça e autoridades de segurança por eleição limpa e tranquila

O presidente da Câmara Municipal, Junior Donadon (PSD), na sessão ordinária desta terça-feira, 4, usou a tribuna da Casa de Leis para tecer comentários a respeito do processo eleitoral.

Para ele, a eleição transcorreu de forma tranquila – e limpa – graças às ações preventivas da Justiça Eleitoral e a participação de autoridades de segurança pública, como a Polícia Federal, Polícia Militar, Polícia Civil e Polícia Rodoviária Federal no dia da eleição.

Ele disse que, diferente que em outras eleições, não percebeu sujeira nas ruas e avenidas provocadas por pessoas que jogam santinhos.

Por outro lado, explicou que a lei de sua autoria, que proíbe carro de som, lixo nos logradouros públicos e outras questões relacionadas a melhorar o processo eleitoral, foram vem assimiladas pela sociedade.

Porém, lamentou que não seja respeitada em Vilhena, ao contrário do que aconteceu no município de Rolim de Moura, que copiou a lei na íntegra e teve aval da Justiça Eleitoral para sua aplicabilidade nessa circunscrição. “Em Rolim de Moura a lei foi cumprida, respeitada, porque o Juiz dessa comarca entendeu que a lei, aprovada pela Câmara e sancionada pelo prefeito, estabelece critérios importantes, sendo concorrente com a legislação federal, disciplinando esta conduta. Mesmo assim, em Vilhena, a sociedade entendeu a que a Lei é de suma importância. E, ao meu ver, se sentiu mais tranquila”, enfatizou.

Para Junior Donadon, a reforma eleitoral trouxe melhorias para as eleições, principalmente na diminuição do período de campanha política, que antes era 90 dias e agora apenas 45. “São situações aprovadas pela comunidade”, ressaltou.

O vereador também parabenizou os vereadores eleitos no último domingo, e desejou boa sorte a todos para a legislatura 2017/2020.

Texto e foto: Assessoria