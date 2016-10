Marido é acusado de agressão a esposa por furo na orelha de filha do casal

Um homem de 32 anos foi acusado de agressão contra sua esposa após discussão em sua residência na Linha 12. O registro da ocorrência foi realizada nesta segunda, 03, embora a agressão tenha acontecido no sábado, 01.

A própria esposa denunciou o marido pela agressão. De acordo com os registros na delegacia, a esposa, com 22 anos, foi agredida após uma discussão iniciada por volta das 18h00 do sábado por que o marido não gostou que a filha do casal furou a orelha. Ele teria ingerido alcoólicas e na discussão teria enforcado a esposa, o que deixou marcas em seu pescoço.

Foi realizado o pedido de medida protetiva contra o acusado de agressão. O nome da vítima e do agressor foram suprimidos da matéria por questões jurídicas e éticas deste site de notícias.

Texto: Marcelo Nery