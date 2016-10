Morre no HR jovem baleado no Cristo Rei

Morreu três horas após dar entrada no Hospital Regional (HR) de Vilhena, o jovem Orlando Pettenan da Silva, que foi baleado na cabeça na noite desta segunda-feira, 3.

Na ocasião, Orlando estava numa casa na Avenida 1507, sob esquina com a Avenida 740, no bairro Cristo Rei, em companhia do colega Maycom Antônio de Souza, de 17 anos, que também foi baleado e morreu no local.

Orlando, foi socorrido ao HR pelo Corpo de Bombeiros, mas três horas após o atentado não resistiu aos ferimentos e morreu.

A Polícia Civil já está investigando o caso. De acordo com informações, ambas as vítimas, tinham envolvimento no mundo do crime.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia/Reprodução Facebook