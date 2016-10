O candidato professor Ribamar (PSB) que venceu a disputa eleitoral para prefeito em Colorado do Oeste comemorou na noite do domingo a vitória com uma grande carreata.

Ribamar recebeu 4.519 votos, o correspondente a 46,44% dos votos válidos. Ele e os apoiadores percorreram as principais ruas da cidade festejando a vitória.

Click nas fotos para ampliar:

Fonte: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia