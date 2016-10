Vereadores avaliam atual legislatura como a mais produtiva de todas em Vilhena

A sessão ordinária desta terça-feira, 4, na Câmara de Vilhena, foi marcada por despedidas, análise de atuação parlamentar e comentários do pleito eleitoral do último domingo, 2 de outubro.

Entretanto, um assunto foi unânime entre os vereadores: a atual legislatura é a mais produtiva de todas as anteriores.

Entre os motivos estão o alto número de projetos de leis, reivindicações, indicações e ações individuais dos parlamentares, além do uso da tribuna da Casa de Leis para a defesa dos interesses coletivos.

O presidente do Legislativo, Junior Donadon (PSD) destacou os trabalhos feitos na Casa através da aprovação de leis, coordenação de encontros, com o de segurança pública, desenvolvimento econômico e de Comunicação, e a aprovação do convênio com o Programa Interlegis, que vai possibilitar desenvolver adequadamente serviços, com adoção de ferramentas tecnológicas como o Portal Modelo para internet, o Sistema de Apoio ao Processo Legislativo e a revisão dos Marcos Jurídicos (Lei Orgânica Municipal e Regimento Interno).

Para o vereador Jairo Peixoto (PP), que não disputou a reeleição, as ações da atual legislatura ficarão marcadas na história do Município. “Não há dúvida que esta é a mais produtiva de todas”, ressaltou.

Já o vereador Célio Batista (PR) destacou o convívio dos parlamentares, o que ele considerou uma “família”. “Digo com certeza: esta é a mais produtiva de todas as legislaturas. Criamos um vínculo de relacionamento com respeito, o que nos proporcionou trabalhar em harmonia e dedicação”, frisou.

Texto e foto: Assessoria