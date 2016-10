Viagens medicas para a Bolívia são retomadas em Vilhena

Em visita ao Extra de Rondônia o coordenador Ricardo Ferreira do Nascimento anunciou que estão sendo retomadas as viagens medicas a Bolívia em parceria com a Paulão Tur, sendo marcada para segunda-feira, 10, a primeira viagem com retorno na quarta-feira, 12.

Segundo o coordenador são sete anos realizando esse trabalho de levar pessoas que buscam por consulta medica com especialistas estrangeiros em oftalmologia. “Nesse ultimo ano estive fora de Vilhena, agora novamente em Vilhena estou retomando com as viagens”, explicou Ricardo.

Ricardo destacou que os ônibus utilizados pertencem a Paulão Tur, sendo veículos modernos que oferecem comodidade e segurança aos passageiros. “Todas as medidas em relação à viagem são tomadas sendo incluso o seguro facultativo” destacou o coordenador.

Informações podem ser obtidas através do telefone de contato (69) 98423-5135 (falar com Ricardo).

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia