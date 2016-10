Com 1.929 participantes, Vilhena sedia etapa juvenil do JOER

Estudantes-atletas de 15 a 17 anos se encontram a partir de sábado, 8, em Vilhena, na etapa Juvenil dos Jogos Escolares de Rondônia (JOER), que segue até o dia 17 com competições individuais e coletivas nas principais praças esportivas da cidade.

A etapa de Vilhena aponta os classificados para o nacional em João Pessoa/PB.

Os jogos envolverão 1.929 participantes entre atletas, técnicos, professores e coordenadores de 178 escolas instaladas em 46 municípios.

A cerimônia de abertura está prevista para a noite de sábado no ginásio Jorge Teixeira com o desfile das delegações, apresentações culturais, juramentos, revezamento da tocha olímpica, acendimento de pira olímpica e a participação de autoridades municipais, estaduais e nacionais.

A competição inicia com as disputas nas modalidades individuais, que são: vôlei de praia, atletismo, ciclismo, judô, tênis de mesa e xadrez, e segue até a segunda-feira (10). As provas ocorrerão no Portal da Amazônia, kartódromo, ginásios Jorge Teixeira e da AVV e, também, na biblioteca municipal, sempre pela manhã e tarde.

As equipes coletivas do vôlei, basquete, futsal, handebol e futebol começam as partidas em Vilhena na quarta-feira (12) e realizam as finais na segunda-feira (17). As modalidades coletivas acontecem nos ginásios CEEJA, AVV, Geraldão, Jorge Teixeira, IFRO, escola Maria Arlete Toledo e no Portal da Amazônia.

“O Joer tem por finalidade promover, por meio da prática desportiva, a inter-relação sócio afetiva, educacional e cultural entre os jovens que fazem parte do sistema educacional de Rondônia, propiciando a oportunidade de participar na construção da cidadania, elevando os ideais de fraternidade, solidariedade, cultura da paz entre os povos e também o ‘fair-play’, a ética no meio esportivo”, disse o professor Ítalo Aguiar, gerente de Educação Física, Esporte e Cultura Escolar, da Secretaria de Estado de Educação (Seduc), pasta responsável pela organização dos Jogos Escolares.

O Joer é o maior evento esportivo estudantil de Rondônia e conta com a parceria da prefeitura de Vilhena. É por meio dele que ocorre a classificação dos atletas para a etapa nacional dos Jogos Escolares da Juventude (JEJ), organizado pelo Comitê Olímpico Brasileiro (COB). A competição nacional será realizada de 10 a 19 de novembro na capital paraibana, assim como ocorreu na etapa nacional infantil de 19 a 29 de setembro.

MEDALHISTAS EM JOÃO PESSOA

O Time Rondônia retornou de João Pessoa na etapa nacional Infantil dos JEJ com cinco medalhas: duas de prata e três de bronze. As pratas ficaram para as equipes femininas do basquete e do futsal, respectivamente da escola Dom Bosco, de Porto Velho, e da escola Ágape, de Ariquemes.

Os bronzes foram dos meninos. O primeiro deles foi conquistado no atletismo na modalidade salto em altura pelo estudante Guilherme Santos, da escola Marcelo Candia MF, de Porto Velho. Os outros dois bronzes vieram juntos no vôlei e no futsal das escolas Maria Arlete e Álvares de Azevedo, ambas de Vilhena.

Texto: Assessoria

Foto: Divulgação