Garoto de 10 anos que conduzia moto morre após bater em caminhão parado

Na tarde desta terça-feira, 4, um garoto de apenas 10 anos de idade que conduzia uma motocicleta Honda Biz, pela Linha 106, no Km 14,5, no Distrito de Santana do Guaporé, morreu após se chocar contra a traseira de um caminhão semirreboque que estava parado.

De acordo com a Polícia, o motorista da carreta ouviu um barulho muito alto vindo na parte traseira do veículo e ao verificar o que tinha acontecido, se deparou com a criança ao solo, já sem vida. O menor foi identificado como sendo Rogério Costa da Silva e residia nas proximidades.

A Polícia Militar e a Perícia Técnica compareceram no local e realizaram os trabalhos de praxe o corpo foi liberado para remoção.

Fonte: Comando190