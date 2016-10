Na ALE, deputada e prefeita “eleita” pedem apoio para Saúde de Vilhena

A destinação de uma emenda, no valor de R$ 500 mil, para apoiar as ações da saúde no município de Vilhena, foi solicitada pela deputada estadual Rosângela Donadon (PMDB), ao presidente da Assembleia Legislativa (ALE), Maurão de Carvalho (PMDB).

A parceria entre os dois parlamentares para viabilizar o recurso foi discutida durante encontro nesta semana, no gabinete da presidência. “Vamos trabalhar, dentro das possibilidades orçamentárias, para atender ao pedido de recurso para reforçar as ações na saúde em Vilhena, que é um município pólo, que abrange todo o atendimento do Cone Sul do Estado”, detalhou Maurão.

A deputada disse que irá destinar emenda para o setor, mas que é preciso reforçar essa alocação de recursos para a saúde em Vilhena. “Vamos somar forças e trabalharmos em conjunto, investindo no custeio da saúde em Vilhena, que tem um papel fundamental no atendimento a todo o Cone Sul”, completou.

Rosani Donadon (PMDB), que disputou a prefeitura de Vilhena, mas ainda espera definição da justiça sobre a sua candidatura, também participou do encontro reforçou o pedido, acompanhada do ex-prefeito Melki Donadon e do seu vice Darci Ceruti

Texto e foto: Assessoria